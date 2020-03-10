РИАМО - 10 мар. В Москве 12 и 13 марта пройдут встречи с авторами книг Ясс Джалю и Анеттой, говорится в сообщении пресс-службы книжной сети «Читай-город».

Так, встреча в формате public-talk с матерью двоих детей и автором книги «Как вырастить сильного и счастливого ребёнка: 45 занятий для детей и родителей» Ясс Джалю пройдет 12 марта в 19:00 на площадке магазина «Читай-город» в ТЦ «Европейский».

«Книга «Как вырастить сильного и счастливого ребенка: 45 занятий для детей и родителей» уже легла в основу программы для детей и подростков «Человек будущего», которая реализуется в российских учебных учреждениях фондом «Путеводная звезда». Она также выиграла конкурс Фонда президентских грантов РФ в 2019 году», - отмечается в материале.

Мероприятие с автором книги «Сделай себя сама» Анеттой пройдет 13 марта в 19:00 на той же площадке по адресу: Москва, площадь Киевского вокзала, дом 2, ТРЦ «Европейский», четвертый этаж, книжный магазин «Читай-город».

«Анетта — маркетолог, специалист по пиару, журналист и блогер. Она пишет о моде и стиле, косметике и косметологии, путешествиях и туризме. Анетта говорит, что ее блог — это в первую очередь блог о человеке, который сделал себя сам», - отмечается в материале.

Ее книга — мотивирующий рассказ о поиске себя и самореализации, несмотря на неверие окружающих.