РИАМО – 10 мар. Во время выступления в Госдуме президент страны Владимир Путин рассказал, что Россия сможет преодолеть экономические трудности, вызванные турбулентностью на нефтерынке и распространением коронавирусной инфекции, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать: уверен абсолютно — мы этот период пройдем, пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными», — сказал Путин.

Президент также призвал всех консолидированно работать над укреплением экономики России.

По словам Путина, сегодня по всему миру происходят кардинальные и необратимые изменения, которые дополняются потрясениями — коронавирусом и падением цен на нефть, вместе с которыми упал и курс рубля.

Ранее в результате провала сделки ОПЕК+, в рамках которой страны-экспортеры нефти не смогли договориться о сокращении добычи сырья, нефть на мировых рынках подешевела примерно на 30%. На фоне этого значительно снизился курс рубля. Также на мировую экономику негативно повлиял коронавирус, распространение которого привело к снижению объемов международной торговли и туризма.