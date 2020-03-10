РИАМО - 10 мар. Дискотека с участием DJ Makhla Y состоится 11 марта для участников программы «Активное долголетие» в Реутове, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Мероприятие пройдет по адресу: Московская область, город Реутов, улица Победы, площадь Академика Челомея, дом 1 (деловой комплекс «Мир»).

«На мероприятие приглашено более 250 пенсионеров – участников проекта «Активное долголетие» из Реутова, городских округов Балашиха, Королев, Мытищи, Люберцы и Электросталь», – отмечается в сообщении.

Для участников запланированы различные мастер-классы.

Программа «Активное долголетие» начала работать в Московской области с 1 октября 2019 года. Благодаря проекту старшее поколение жителей может проводить время с пользой для души и тела. Занятия в рамках проекта проводят бесплатно.