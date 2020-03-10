РИАМО - 10 мар. Президент России Владимир Путин рассказал, что в своей деятельности он ориентируется только на волю граждан и защищает интересы страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Хочу заверить вас в том, что в своей работе всегда руководствовался и буду руководствоваться исключительно текущими и долгосрочными интересами России, исключительно волей нашего народа», ― сказал Путин во время выступления в Госдуме во вторник.

По его словам, для того, чтобы укрепить Россию, было многое сделано. Глава государства заверил депутатов, что еще сделает много полезного до конца президентского срока в 2024 году.