РИАМО – 10 мар. После обвала российской валюты пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно рассказывал о необходимом запасе прочности российской экономики, сообщает Газета.ru.

В результате провала сделки ОПЕК+, в рамках которой страны-экспортеры нефти не смогли договориться о сокращении добычи сырья, нефть на мировых рынках подешевела примерно на 30%. На фоне этого рубль обвалился до рекордных значений 2016 года.

«Российская экономика обладает необходимым запасом прочности с тем, чтобы сдемпировать временную нестабильность», — сказал Песков.

Он отметил, что президент также много раз говорил об этом на фоне турбулентности мировых рынков.

Также Песков ответил на вопрос о том, существует ли возможность договориться с Саудовской Аравией, действия которой и привели к падению цен на нефть.

«На этот вопрос уже отвечал министр (энергетики РФ Александр – ред.) Новак. Я не буду здесь ничего добавлять, такой возможности никто не исключает», — отметил Песков.

При этом пресс-секретарь президента заверил, что сокращение спроса на нефть и нефтепродукты на мировых рынках стали фиксировать раньше, подобный исход событий прогнозировался заранее.