РИАМО - 10 мар. Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин отозвал предложенную им ранее поправку к Конституции РФ о досрочных парламентских выборах, сообщает ТАСС.

Выступая во вторник в думе, президент РФ Владимир Путин рассказал, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму.

«Учитывая сказанное и учитывая позицию президента, <…> давайте тогда не будем рассматривать (поправку - ред.)», – сказал Карелин.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что поправку сняли.

«Поправка снята, процедуру мы закрыли», – уточнил Володин.

Ранее Карелин озвучил предложение о проведении досрочных выборов в нижнюю палату парламента. Предложение было внесено в виде поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в основной закон страны.

Инициатива «Единой России» о досрочных выборах была поддержана всеми фракциями в Госдуме, кроме КПРФ.