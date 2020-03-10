РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 мар. Новый состав общественной палаты городского округа Мытищи начнут формировать с марта текущего года, сообщается на сайте администрации горокруга.

В связи с истечением в июле 2020 года срока полномочий членов действующего состава общественной палаты городского округа Мытищи, который в соответствии с положением «Об общественной палате городского округа Мытищи» составляет 3 года, с марта текущего года начинается процесс формирования нового состава.

«Работа по формированию новых составов муниципальных общественных палат организуется Общественной палатой Московской области и проводится в три этапа: первый этап – выдвижение кандидатов в члены муниципальных общественных палат продлится с 16 марта по 15 апреля 2020 года. На втором этапе – с 20 апреля по 20 мая пройдет обсуждение выдвинутых кандидатов и проведение Единого дня голосования – 16 мая. На третьем этапе – с 1 по 30 июня – пройдет отбор и утверждение членов общественной палаты, в ее состав будет избрано 45 человек», – говорится в сообщении.

14 марта и 23 мая в городском округе Мытищи будут проводиться консультации с потенциальными и выдвинутыми кандидатами в члены общественной палаты, в ходе которых кандидаты расскажут об опыте общественной работы, проинформируют о планируемых направлениях своей будущей деятельности. На основании итоговых рейтинговых списков одну треть состава ОП округа утверждает губернатор Московской области.

«Прием заявлений кандидатов в члены ОП начинается с 16 марта. Кандидатом может стать любой гражданин, достигший 18 лет и зарегистрированный на территории городского округа Мытищи. С адресами пунктов приема, временем их работы, перечнем необходимых документов, а также с требованиями, предъявляемыми к кандидатам, можно ознакомиться на официальном сайте горокруга», – отмечается в материале.

14 марта 2020 года в библиотеке имени Кедрина по адресу: улица Летная, 14, корпус 1 состоится консультация с потенциальными кандидатами в члены общественной палаты. Консультацию проводят представители Главного управления социальных коммуникаций Московской области, Общественной палаты Московской области и совета депутатов городского округа Мытищи. По всем вопросам следует обращаться по телефону: 8(498)687-19-45.