РИАМО – 10 мар. В министерстве сельского хозяйства России заявили, что скачка цен на основные продукты из-за обвала рубля не ожидается, в то же время допускается незначительное увеличение стоимости импортируемых товаров, сообщает Газета.ru.

«Минсельхоз России не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания. Доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна», — говорится в сообщении.

Аграрии заранее подготовились к предстоящим сезонным полевым работам. При этом основная доля импортных продуктов уже закуплена.

В результате провала сделки ОПЕК+, в рамках которой страны-экспортеры нефти не смогли договориться о сокращении добычи сырья, нефть на мировых рынках подешевела на 30%. На фоне этого курс рубля по отношению к доллару и евро обвалился до рекордных значений 2016 года.