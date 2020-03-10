РИАМО - 10 мар. В связи с распространением коронавирусной инфекции нужно воздержаться от посещения торговых центров, а также спортивных и культурных мероприятий, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик», – отмечается в материале.

Симптомы заболевания коронавирусом сходны с обычным гриппом. Ведомство выделило такие симптомы: высокая температура, головная боль, слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота и диарея.

Также следует использовать медицинскую маску в общественных местах и менять ее каждые 2-3 часа, избегать контактов и не находиться в одном помещении с людьми с признаками ОРВИ, мыть руки с мылом после улицы и контактов с другими людьми.

Роспотребнадзор рекомендует продезинфицировать гаджеты и технику, с которыми работаете, ограничить контакты при приветствиях (объятия, рукопожатия) и пользоваться только личными предметами гигиены.

Если есть подозрение на коронавирусную инфекцию, то лучше остаться дома и вызвать врача. Нужно постараться не встречаться со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и теми, у кого есть хронические заболевания. Ухаживать за больным человеком лучше кому-то одному.

«Следует пользоваться одноразовой салфеткой, когда кашляете и чихаете. Если под рукой не оказалось салфетки, чихайте в сгиб локтя. Выделите себе отдельную посуду или пользуйтесь одноразовой, выделите отдельные средства личной гигиены», – отмечается в материале.

Рекомендуется часто проветривать помещение и делать влажную уборку с дезинфицирующими средствами.

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