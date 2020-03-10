РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 мар. Более 110 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) зарегистрировали в городском округе Мытищи за прошедшую неделю, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Со 2 по 8 марта на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» в городском круге Мытищи было зарегистрировано 114 ДТП с материальным ущербом. Одно ДТП произошло с пострадавшим», – говорится в сообщении.

8 марта водитель Hyundai Tucson ехал по улице Вельяминовской со стороны Дмитровского шоссе в деревню Федоскино, в районе дома №64 он столкнулся с маршрутным автобусом «Лиаз», который двигался во встречном направлении. В результате столкновения пострадала 44-летняя пассажирка Hyundai. Она находилась на заднем пассажирском сиденье слева. С тяжелыми травмами ее госпитализировали в больницу. В автобусе пассажиры не пострадали.

«Напоминаем, что за совершение правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 12.15 кодекса РФ об административных правонарушениях (выезд на полосу встречного движения), водитель привлекается к ответственности, которой предусмотрено либо наложение административного штрафа в размере 5000 рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев», – добавляется в сообщении.