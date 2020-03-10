РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. В одном из дворов микрорайона Климовск Подольска рабочие установили газонное ограждение, препятствующее заезду машин, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благоустройство в микрорайоне Климовск. Во вторник, 10 марта, силами МБУ «Подольский комбинат благоустройства» были проведены работы по установке газонного ограждения вблизи дома №9 по улице Симферопольской», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что это позволит предотвратить заезд транспортных средств на участки с зелеными насаждениями.