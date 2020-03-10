РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. Спортсмены из подмосковных Люберец заняли призовые места на первенстве Московской области по тяжелой атлетике среди девушек и юношей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Первенство Московской области по тяжелой атлетике среди девушек и юношей 13-17 лет проходило 8 и 9 марта в Коломне.

«Воспитанники люберецкой спортивной школы олимпийского резерва показали великолепные результаты. Лидия Соколова заняла первое место в весовой категории до 81 килограмма, Армен Аракелян занял первое место в весовой категории до 67 килограммов. Поздравляем спортсменов и их тренеров!» - говорится в сообщении.