РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 мар. Жители подмосковного Подольска 12 марта смогут бесплатно посмотреть российский фильм о жизни советского футболиста «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Жителей и гостей Подольска приглашают на бесплатный кинолекторий, который состоится в Доме культуры «Быково» 12 марта. В рамках мероприятия будет показан российский художественный фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» о жизни прославленного советского футбольного вратаря Льва Яшина», – говорится в сообщении.

Главный герой с детства мечтал быть нападающим. Но за какую бы команду он не играл – во дворе, на заводе, в армии – его неизбежно ставили в ворота. Его желание играть в поле породило новый, уникальный стиль игры вратаря.

Посмотреть фильм все желающие смогут в 17:00 по адресу: поселок Быково, улица Школьная, дом №8.