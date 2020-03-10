РИАМО - 10 мар. В Мособлдуме во вторник состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса по созданию социальной рекламы «Кибервызов» для несовершеннолетних, передает корреспондент РИАМО.

Конкурс «Кибервызов» направлен на повышение информационной безопасности и цифровой грамотности несовершеннолетних.

«Мы уже не первый год занимаемся детской безопасностью. Для нас все невероятно имеет значение. Имеют значение ваша жизнь, ваше увлечение, ваша учеба, ваше отношение с близкими, родными, одноклассниками. Вы для нас волонтеры безопасности. Вы для нас те, кто будет продвигать эти идеи, которые вы сегодня нам представили и до которых вы сами дошли», - сказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Она поблагодарила всех детей за активность и участие в конкурсе «Кибервызов».

По ее словам, в следующем году количество призов будет увеличено как минимум в два раза.

В номинации «Рисунок» победила Мария Пантелюшина из Павловского Посада. Первого места в номинации «Макет наружной социальной рекламы» удостоился Виктор Зверков из Люберец. Дарья Кирсанова из городского округа Бронницы завоевала первое место в номинации «Проект наглядных раздаточных материалов».

Кроме того, первое место в номинации «Коллективный видеоролик» заняли Милена Аванян и Давид Обухов из Реутова, а в номинации «Индивидуальный видеоролик» победила Елизавета Сусаева.

Также были награждены несколько детей по дополнительной номинации за творческий и креативный подход к выполнению работы.

Всем победителям и призерам вручили грамоты и памятные подарки.