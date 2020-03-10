РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 10 мар. В Домодедовской СОШ №9 прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Давыда Курыжова, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В концерте во вторник приняли участие творческие коллективы школы №9, которая находится на улице, названной в честь Курыжова.

«Отдать дань памяти герою, именем которого названа одна из улиц нашего округа, пришли начальник территориального отдела Валентина Александровна Алдонина и племянница Давыда Константиновича Валентина Алексеевна Кузнецова. Она, как и многие жители нашего округа, гордится подвигами своего дяди – Героя Советского Союза. Это звание он получил в 1945 году за образцовое выполнение боевых заданий на фронте и проявленные при этом мужество и героизм», – говорится в сообщении.

Давид Курыжов родился 9 марта 1920 года. В годы Великой Отечественной войны был летчиком. К февралю 1945 года совершил 95 вылетов. После войны продолжил службу в военной авиации. В 1954 году был уволен в запас. Некоторое время жил в Домодедове и работал диспетчером аэропорта.