РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 мар. В прошлом году в подмосковных Мытищах провели более 30 крупных мероприятий среди дворовых команд, в том числе спартакиаду, сообщил главный аналитик отдела спортивно-массовой работы администрации городского округа Карен Арутюнян.

Во вторник в здании администрации городского округа Мытищи состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В рамках заседания обсудили вопрос вовлечения подростков и молодежи округа в занятия спортом, а также формирование и работу дворовых команд на территории Мытищ.

«В прошлом году (в 2019 году – ред.) было проведено 34 крупных мероприятия среди дворовых команд. Ежегодно проводится спартакиада среди дворовых команд по таким видам спорта, как стрельба из пневматической винтовки, пляжный футбол и волейбол, бадминтон, стритбол, настольный теннис. В прошлом году в этой спартакиаде приняли участие 628 несовершеннолетних, надеемся, что в этом году (в 2020 году – ред.) будет еще больше», – сказал Арутюнян.

Он отметил, что на территории округа действуют восемь подведомственных учреждений по физической культуре и спорту, которые ведут работу по привлечению несовершеннолетних к занятию в спортивных клубах, школах и участию в спортивно-массовых мероприятиях. В числе этих учреждений находятся четыре спортивные школы, две из которых олимпийского резерва по плаванию и баскетболу. Общая численность занимающихся в этих школах составляет 3 705 человек.