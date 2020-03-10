РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 10 мар. В прошлом году более 450 человек прошли обучение в школе Котельниковской поликлиники, помогающей пациентам с сахарным диабетом, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Врачи уделяют большое внимание раннему выявлению сахарного диабета у пациентов. В поликлинике Котельников работает «Школа сахарного диабета», в которой за прошлый год обучено 458 человек. Проводит обучение врач-эндокринолог поликлиники, каждую вторую субботу месяца. С диагнозом сахарный диабет на диспансерном учете состоит 842 человека», – говорится в сообщении.

Сахарный диабет – группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы и развивающихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, в результате чего развивается гипергликемия – стойкое увеличение содержания глюкозы в крови.

Заболевание характеризуется хроническим течением, а также нарушением всех видов обмена.

Сахарный диабет делится на два типа. СД 1 типа – для болезни характерно полное отсутствие выработки инсулина клетками поджелудочной железы. Это инсулинозависимый диабет. СД 2 типа – поджелудочная железа производит достаточное количество инсулина, несмотря на это структура клетки не пропускает глюкозу из крови внутрь.