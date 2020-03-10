РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 мар. Улицы микрорайона Кузнечики Подольска привели в порядок и очистили от зимнего смета на минувших выходных, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«В выходные дни 7, 8 и 9 марта подрядная организация по региональным дорогам ООО «ТрансСтройСервис» и Подольский комбинат благоустройства, который в соответствии с муниципальным заданием выполняет работы на местных дорогах, выполняли работы по уборке зимнего смета и приведению в порядок улиц микрорайона Кузнечики», – говорится в сообщении.

В порядок привели улицы Академика Доллежаля, Генерала Смирнова и Генерала Варенникова.