РИАМО - 10 мар. Российская группа Little Big презентует песню, которую исполнит на «Евровидении», в эфире телешоу «Вечерний Ургант» на Первом канале 12 марта, сообщает Газета.ru.

«Информация о песне была передана EBU (Европейскому вещательному союзу) своевременно и в соответствии с регламентом», — отмечается в материале.

Международный музыкальный конкурс «Евровидение» состоится с 12 по 16 мая в Роттердаме. Россию представит популярная рейв-группа Little Big. Букмекеры уже спрогнозировали ее шансы на конкурсе, поставив на третье место в рейтинге вероятных победителей.

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