РИАМО (МЫТИЩИ) – 10 мар. Детский спектакль о правилах дорожного движения «Светофор» Молодежного открытого драматического театра в Мытищах отменили в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщается в Instagram-аккаунте театра.

«Дорогие зрители. К сожалению, спектакль «Светофор» 14 марта отменяется в связи с эпидемиологической ситуацией. Деньги за купленные билеты будут возвращены. Приносим свои извинения», – говорится в сообщении.

Спектакль должен был пройти 14 марта в МБУ «Дворец молодежи». Связаться по поводу возвращения билетов можно по телефонам: 8(929)903-12-15, 8(910)448-15-40, а также через direct-сообщения Instagram-аккаунта театра.