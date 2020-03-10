РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. В микрорайоне Климовск Подольска начался ремонт подъездов и входных групп, в ходе которого обновят потолки и стены, оконные рамы, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В многоквартирном доме №13 на улице Ленина начались ремонтные работы подъездов и входных групп. Предусмотрен ремонт потолка и стен, оконных рам, замена почтовых ящиков», – говорится в сообщении.

Входные группы окончательно пришли в негодность за время эксплуатации жилого дома.