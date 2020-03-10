РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. Автодорогу по улице Станционная в подмосковном Подольске планируют отремонтировать до конца октября по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на ямы на дороге по улице Станционная. Она отметила, что на ней образовались большие ямы и данная автодорога требует ремонта.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу ремонта участка автодороги на улице Станционная и сообщает, что она является дорогой местного значения. Работы по ее ремонту включены в производственную программу ремонта на 2020 год со сроком выполнения работ до 30 октября 2020 года», – сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.