РИАМО – 10 мар. Государственная дума РФ во вторник поддержала поправку об обнулении президентских сроков, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков на заседании во вторник», – говорится в сообщении.
Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки или снять ограничение по их количеству.
Президент РФ Владимир Путин, выступая в нижней палате парламента, поддержал данную поправку.
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