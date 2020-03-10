РИАМО – 10 мар. Государственная дума РФ во вторник поддержала поправку об обнулении президентских сроков, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков на заседании во вторник», – говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки или снять ограничение по их количеству.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в нижней палате парламента, поддержал данную поправку.