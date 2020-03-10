РИАМО - 10 мар. Больные могут принимать антибиотики больше одного-двух раз в год, если столько раз данные препараты назначил врач, сообщается на сайте aif.ru.

По словам главного внештатного специалиста министерства здравоохранения РФ по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, профессора Романа Козлова, лимита на прием антибиотиков не существует. То есть сколько раз доктор их прописал, столько и нужно принимать антибиотики.

«Но если бактериальные инфекции происходят слишком часто — это повод не для ограничения приема антибиотиков, а для обследования у иммунолога», - добавил Козлов.

Специалист подчеркнул, что не принимать антибиотики, когда их назначил врач, опасно. Это приведет к запущенным инфекциям и осложнениям, иногда с летальным исходом.

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