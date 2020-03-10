РИАМО - 10 мар. Президент РФ Владимир Путин поддержал поправку, согласно которой обнуляются президентские сроки, при этом он назвал необходимым согласование поправки с Конституционным судом, сообщает Газета.ru.
Во вторник Путин выступил в Госдуме по вопросам поправок в Конституцию.
В то же время Путин не поддержал продление полномочий президента по итогам голосования по поправкам в Конституцию.
Ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки или снять ограничение по их количеству.
Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России планируют провести 22 апреля.
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