РИАМО - 10 мар. Президент РФ Владимир Путин поддержал поправку, согласно которой обнуляются президентские сроки, при этом он назвал необходимым согласование поправки с Конституционным судом, сообщает Газета.ru.

Во вторник Путин выступил в Госдуме по вопросам поправок в Конституцию.

«Обнуление сроков возможно. Если Конституционный суд даст заключение, что это не будет противоречить Конституции», – сказал глава государства.

В то же время Путин не поддержал продление полномочий президента по итогам голосования по поправкам в Конституцию.

Ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки или снять ограничение по их количеству.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России планируют провести 22 апреля.