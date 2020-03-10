РИАМО (МЫТИЩИ) – 10 мар. Инспекторы эконадзора оштрафовали на 300 тысяч рублей компанию в городском округе Мытищи, предоставляющую транспортные услуги, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора завершили административное расследования по факту нарушения правил обращения с отходами в Мытищах. Виновником оказалось ООО «Мега Велес-Групп», зарегистрированное в Пушкинском округе и предоставляющее транспортные услуги.

«В ходе проверки выяснилось, что компания по договору с собственником земельного участка производила земляные работы. При этом на открытом грунте размещались отходы 4-5 класса опасности. Нарушение усугубилось тем, что в октябре 2019 года Минэкологии Подмосковья уже привлекало компанию к административной ответственности за аналогичное нарушение. Учитывая рецидив, инспекторы эконадзора оштрафовали нарушителя на 300 тысяч рублей. Рассматривается возможность предъявления к возмещению суммы ущерба, нанесенного почвам», – говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, о нарушении в министерство экологии и природопользования Московской области сообщили жители Мытищ.