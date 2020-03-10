РИАМО - 10 мар. Президент России Владимир Путин выступил против продления полномочий президента по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, сильная президентская власть необходима России.

«Безальтернативные выборы не нужны, они должны быть открытыми и конкурентными», – сказал президент.

Он также подчеркнул, что сменяемость власти нужна для обеспечения динамики развития страны.

Во вторник глава государства выступил в нижней палате парламента по вопросам поправок в Конституцию.

Ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки или снять ограничение по их количеству.