РИАМО - 10 мар. Президент России Владимир Путин выступил против продления полномочий президента по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщает ТАСС.
По словам главы государства, сильная президентская власть необходима России.
Он также подчеркнул, что сменяемость власти нужна для обеспечения динамики развития страны.
Во вторник глава государства выступил в нижней палате парламента по вопросам поправок в Конституцию.
Ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки или снять ограничение по их количеству.
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