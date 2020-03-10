РИАМО – 10 мар. Президент России Владимир Путин отметил, что, если поправки в Конституцию РФ будут приняты, необходимости в досрочных выборах в Госдуму нет, сообщает Газета.ru.

Во вторник Путин выступает в нижней палате парламента по вопросам поправок в Конституцию.

«Я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму», — сказал президент.

По словам президента, если россияне проголосуют за поправки в основной закон, в том числе за передачу части полномочий президента Государственной думе и Совету Федерации, то такие изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования принятых поправок.

Госдума должна получить новые, расширенные полномочия немедленно, отметил Путин.

По его мнению, «возникает вопрос – имеет ли действующий состав Госдумы (право – ред.) принять эти полномочия». «На мой взгляд, конечно, да», – уверен президент. Все юридические, легитимные основания для этого есть, добавил российский лидер.

«Разумеется, в конечном итоге это ваше решение», – обратился президент к депутатам.

Путин подчеркнул, что если граждане придут на участки 22 апреля и проголосуют, значит, они «подтвердят полномочия, новые полномочия Государственной думы».

«Народ – единственный источник власти – скажет свое слово. Все. Вопрос закрыт», – заключил глава государства.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин озвучил предложение о проведении досрочных выборов в нижнюю палату парламента. Предложение внесено в виде поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в основной закон страны.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России планируют провести 22 апреля.