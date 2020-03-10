РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. В подмосковном Подольске 12 марта в филиале «Южные электрические сети» состоится встреча с садоводами и жителями коттеджных поселков по вопросам передачи на баланс «Россети Московский регион» электрических сетей, говорится в сообщении пресс-службы и информации «Россети Московский регион», ЮЭС (бренд ПАО «МОЭСК»).

«Россети Московский регион» проводит серию встреч на тему «Консолидация электросетевых объектов СНТ и ДНТ по упрощенной схеме. Первые итоги. Вопросы и ответы». Встреча состоится 12 марта в 11:00 в филиале «Южные электрические сети» в Подольске на улице Кирова, дом №65», - говорится в сообщении.

В рамках встречи с садоводами и жителями коттеджных поселков заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ПАО «МОЭСК» Алексей Старостин расскажет об основных результатах консолидации и планах на текущий год. А также ответит на вопросы дачников, которые находятся в процессе передачи сетей на баланс компании или еще только готовятся оформить соответствующую заявку.

С момента официального объявления энергетиками компании о существенном смягчении требований к процессу передачи электрических сетей объединений садоводов (СНТ) и коттеджных поселков (КП) на баланс «Россети Московский регион» прошел год. Количество поданных заявок за это время возросло в 3 раза и составило 2 011 штук, а число консолидированных СНТ и КП выросло в пять раз, превысив 1,5 тысячи штук.

Зарегистрироваться на мероприятие можно, отправив письмо на электронную почту или на сайте компании «Россети Московский регион».