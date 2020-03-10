РИАМО - 10 мар. Досрочные выборы в Государственную Думу РФ позволят обновить состав нижней палаты парламента, в том числе привлечь новых молодых политиков, сообщил РИАМО во вторник президент «Опоры России» Александр Калинин.

«Лично я и многие мои коллеги, безусловно, поддерживаем, если будет перенос сроков избрания Государственной Думы на более ранний. Лично я хочу, чтобы в Госдуму пришло много молодых политиков, в том числе, прошедших предпринимательскую школу, чтобы больше депутатов были погружены в экономические реалии, чтобы экономический рост был один из главных у нового состава Госдумы», - сказал Калинин.

Он отметил, что предложение о досрочных выборах в Госдуму является логичным, так как в соответствии с поправками в Конституцию РФ у депутатов будет больше полномочий, в том числе при формировании правительства.

«Соответственно, это больше ответственности, больше погруженности в управление народным хозяйством страны, соответственно нужно больше компетенции, я бы даже сказал, больше инициативы, драйва. Поэтому я за обновление Госдумы», - добавил Калинин.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин озвучил предложение о проведении досрочных выборов в нижнюю палату парламента. Досрочные парламентские выборы предполагается провести после внесения поправок в Конституцию. Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию наметили на 22 апреля.