РИАМО - 10 мар. Досрочные выборы в Государственную Думу РФ позволят обновить состав нижней палаты парламента, в том числе привлечь новых молодых политиков, сообщил РИАМО во вторник президент «Опоры России» Александр Калинин.
Он отметил, что предложение о досрочных выборах в Госдуму является логичным, так как в соответствии с поправками в Конституцию РФ у депутатов будет больше полномочий, в том числе при формировании правительства.
«Соответственно, это больше ответственности, больше погруженности в управление народным хозяйством страны, соответственно нужно больше компетенции, я бы даже сказал, больше инициативы, драйва. Поэтому я за обновление Госдумы», - добавил Калинин.
Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин озвучил предложение о проведении досрочных выборов в нижнюю палату парламента. Досрочные парламентские выборы предполагается провести после внесения поправок в Конституцию. Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию наметили на 22 апреля.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии