РИАМО - 10 мар. Российский центр гибкой электроники открылся в технологическом кампусе «ТехноСпарк» в Троицке, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«C главой «Роснано» Анатолием Чубайсом открыли Российский центр гибкой электроники в Троицке. Его продукция найдет применение в десятках областей: от бытовых приборов до сложной медицинской техники», – написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

По его словам, это ЖК-экраны, OLED-дисплеи, биометрические сенсоры, детекторы рентгена и другие устройства.

Финансовую поддержку проекту предоставило правительство столицы. Также проведена реконструкция Калужского шоссе, идет строительство местных дорог. В Троицк продлят Коммунарскую линию метрополитена.

Центр расположился в новом корпусе «ТехноСпарка». Это один из лучших технопарков России, где «выращивают» стартапы в сфере высоких технологий. Например, Ronavi Robotics делает роботов для автономной работы на складах, а TENMedPrint – эндопротезы и имплантаты на заказ.