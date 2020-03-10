РИАМО - 10 мар. Рекордное количество осадков может выпасть в Москве во вторник, для 10 марта рекорд составляет 13,3 миллиметра осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Девятого марта в столице был установлен температурный рекорд - воздух прогрелся до 12 градусов, что на 2 градуса выше значения, установленного 9 марта 2007 года. В то же время март 2007 года остается самым теплым за всю историю метеонаблюдения.

«А уже во вторник теплый атмосферный фронт южного циклона накрыл Московский регион сильным дождем. Лишь за ночь копилка осадков на опорной метеостанции города, ВДНХ, пополнилась на 10 миллиметров», - говорится в материале.

Рекорд по осадкам для 10 марта был установлен в 1998 году, тогда выпало 13,3 миллиметра, что составляет почти треть месячной нормы. Скорее всего, во вторник в Москве этот рекорд будет побит.