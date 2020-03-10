РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. В поселке Томилино подмосковных Люберец демонтировали незаконно размещенный торговый объект придорожного сервиса, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжается работа по приведению в нормативное состояние объектов придорожного сервиса. Демонтировано очередное неправомерно размещенное строение по адресу: поселок Томилино, дом №1», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в настоящее время на рассмотрении судебных инстанций находятся иски в отношении еще четырех объектов придорожного сервиса.