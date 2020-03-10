РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 мар. В профессиональном колледже «Московия» Домодедова во вторник состоялась торжественная церемония открытия II этапа VI Открытого регионального чемпионата Московской области по стандартам WorldSkills Juniors «Молодые профессионалы - 2020» по компетенции «Сервис на воздушном транспорте», сообщил «РИАМО в Домодедове» представитель колледжа.

«Пять команд школьников из Каширы, Подольска, Домодедова, Ленинского и Раменского городских округов принимают участие в соревнованиях. Директор колледжа Сергей Михайлович Нерубенко выступил перед школьниками с приветствием, отметив, насколько это важное событие для ребят, которые уже стали молодыми профессионалами, освоив специальность по двум направлениям: «Агент регистрации» и «Инспектор авиационной безопасности», - сказал представитель.

Директор колледжа также пожелал участникам проявить свои полученные профессиональные навыки.

На торжественном мероприятии присутствовала главный инспектор воспитательного отдела городского округа Ирина Афонина.