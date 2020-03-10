РИАМО - 10 мар. Знаменитые российские исполнители выступят в столице 15 марта на фестивале «Крымская весна», посмотреть концерты можно будет бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Концерты пройдут площадках пешеходной Тверской. Помимо выступлений, посетители с 10:00 до 15:00 смогут поучаствовать в мастер-классах, открытых тренировках и в спортивных шоу. Самое масштабное музыкальное шоу пройдет с 12:30 до 14:00 на сцене, расположенной напротив Манежной площади.

«На сценах праздничной Тверской выступят Стас Михайлов, Григорий Лепс, Валерия, Лев Лещенко, Александр Буйнов, Александр Скляр, Олег Газманов, Елена Ваенга, Лариса Долина, Нюша, МОТ, Витас, ансамбль «Самоцветы», Инна Маликова и «Новые Самоцветы», группы «Дискотека авария», Uma2Rman, «Градусы», «Чичерина», «Моя Мишель» и многие другие», - говорится в сообщении.

На пешеходной Тверской будут работать три сцены - на пересечении Тверской, Моховой и Охотного Ряда (напротив Манежной площади), между Камергерским и Газетным переулками и между домами 8 и 15.

Фестиваль «Крымская весна» пройдет в столице с 14 по 22 марта.