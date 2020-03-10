РИАМО - 10 мар. Ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок считает справедливым шагом переизбрание Госдумы после принятия пакета поправок в Конституцию РФ.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин озвучил предложение о проведении досрочных выборов в нижнюю палату парламента. Предложение внесено в виде поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции.

«Я считаю, что дума поработала достаточный срок, поэтому может и правильно, что граждане получат возможность выбрать новые лица, которым они хотят доверить исполнение новых полномочий», - сказала Починок РИАМО.

По ее словам, это огромный и правильный шаг, так как по итогам принятия поправок в Конституцию Госдума будет обладать большими полномочиями, чем сегодня.

«Новая уточненная Конституция будет существенно расширять полномочия Государственной Думы, и это огромная ответственность партии власти это предложить (досрочные выборы - ред.)», - сказала Починок.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России планируют провести 22 апреля. Участие в голосовании смогут принять все совершеннолетние россияне за исключением тех, кто признан судом недееспособным, и тех, кто отбывает срок в местах лишения свободы.