РИАМО - 10 мар. Мобильный комплекс новой инфекционной больницы построят в поселении Вороновское вблизи деревни Голохвастово в Троицком административном округе столицы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Данное учреждение станет дополнением стационара в Коммунарке и инфекционной клинической больницы №1. Больницу построят в короткие сроки из быстровозводимых конструкций и оснастят самым современным медоборудованием. Вокруг корпуса создадут внешний периметр ограждения и охраны.

«Крупных жилых комплексов в этом районе нет. Ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах от будущей больницы, что в два с половиной раза больше требуемой санзоны. И я гарантирую, что никакой опасности для местных жителей она представлять не будет. Очень прошу с пониманием отнестись к моему решению», – написал Собянин на своем персональном сайте.

Новой больнице потребуется прокладка газопровода, поэтому газом будут обеспечены и близлежащие поселки.

Он добавил, что сегодня в столице выявлены единичные случаи заражения новым коронавирусом, однако город должен быть готов к любому сценарию развития событий.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 114 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4 тысяч человек, свыше 64 тысяч пациентов выздоровели.

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