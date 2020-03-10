РИАМО - 10 мар. Каждый третий житель Москвы получает городские доплаты к пенсии, льготы и пособия, а также участвует в других социальных программах, всего таких людей в столице насчитывается свыше 4 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о реализации госпрограммы столицы «Социальная поддержка жителей города Москвы» в 2019 году. Также обсуждались задачи на 2020 год.

«Основными группами горожан, нуждающимися в поддержке, являются старшее поколение, семьи с детьми, инвалиды и жители с низкими доходами», – отмечается в материале.

По итогам 2019 года в системе социальной защиты столицы произошел ряд важных событий. Так, с 1 сентября минимальный размер пенсии с городской доплатой был увеличен до 19,5 тысяч рублей. С начала текущего же года на 5,6% выросло большинство городских пособий и выплат. Также в столице введена новая социальная выплата детям войны в размере 1584 рубля ежемесячно.

«Введены дополнительные меры социальной поддержки для москвичей 50+ (адресная социальная помощь, бесплатная диспансеризация, профессиональное обучение)», – отмечается в материале.

Кроме того, в столице сохранили все виды социальной поддержки, положенные пенсионерам, сохранили для жителей города от 55 до 60 лет. В столице в 10 раз расширили сеть кружков «Московского долголетия» — со 132 организаций-партнеров до 1 237. Число единовременно занимающихся пенсионеров достигло 200 тысяч. При этом были созданы первые районные клубы для пожилых людей «Мой социальный центр».

В Москве проведена модернизация службы занятости населения. Одной из основных задач на 2020 год стала поддержка ветеранов Великой Отечественной войны в рамках подготовки 75-й годовщины Победы, а также оказание им адресной социальной помощи и ухода. Продолжится работа по развитию проекта «Московское долголетие».

Также в текущем году планируется реализовать проект по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами, утратившими способность к самообслуживанию. Будет совершенствоваться система работы по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности.

Власти города намерены заняться повышением эффективности трудоустройства, реализацией программ занятости и дополнительного профессионального образования для людей с инвалидностью. Планируется полноценная реформа системы психоневрологических интернатов с с целью максимальной социализации инвалидов с ментальными нарушениями.

Особое внимание будет уделяться мерам социальной поддержки в рамках демографической политики. Будет реализован спецпроект «Наше сокровище», планомерно повысится уровень доходов семей с детьми.

Также городское правительство намерено снизить уровень бедности за счет внедрения социального контракта. Планируется комплексное обновление учреждений для семей с детьми. Будет оказываться адресная социальная помощь семьям, проводиться профилактика неблагополучия в семьях.

Помимо этого, в столице намерены разработать и внедрить механизм проактивного информирования населения о мерах социальной поддержки.

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