РИАМО - 10 мар. Более 230 нетрезвых водителей задержали на дорогах Подмосковья за минувшие выходные, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

В регионе прошли массовые проверки водителей и пешеходов. На дорогах работали дополнительные экипажи ДПС, которые останавливали все проезжающие машины.

«За три дня сотрудники Госавтоинспекции Московской области задержали 231 водителя, которые, предположительно, находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Порядка 100 водителей отказались проходить медицинское освидетельствование», – говорится в сообщении.

Наибольшее число нетрезвых водителей задержали 8 марта, когда на дорогах остановили 87 водителей в алкогольном опьянении.

В отношении всех водителей проводится проверка для принятия решения в рамках закона. Автолюбителям грозит штраф и лишение прав.

Кроме того, 96 водителей задержали без права управления транспортным средством.