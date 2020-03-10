РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. Команда «Подольчаночка» примет участие в финале чемпионата России по волейболу, который пройдет с 13 по 15 марта в городском округе, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Жителей Подольска приглашают поддержать волейбольную команду «Подольчаночка» в финале чемпионата России первой лиги – чемпионата ЦФО с 13 по 15 марта. Так, игры пройдут в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» в микрорайоне Климовск по адресу: Спортивный проезд, дом 1», – говорится в сообщении.

В первый день чемпионата, 13 марта, встретятся команды «Шуяночка» Ивановской области и «СШОР-ЛЕСТЕХ» из Воронежа. Начало игры в 16:00, а церемония открытия будет проходить в 17:15. В этот же день, в 18:00, встретятся команды «Подольчаночка» и «СШОР по волейболу» из Череповца.

Финал чемпионата России по волейболу среди женских команд проводятся с целью популяризации волейбола среди населения, пропаганды здорового образа жизни, а также укрепления дружеских связей между спортсменами регионов России.