РИАМО - 10 мар. В подмосковных автобусах, трамваях, троллейбусах, такси и электричках проводят усиленную дезинфекцию, чтобы не допустить распространения вирусных инфекций, в том числе нового вида коронавируса Covid-2019, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Министерством транспорта региона разработан и утвержден регламент по профилактике вспышки вирусных заболеваний и в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Все водители обеспечены дезинфицирующими средствами, салфетками, одноразовыми масками. Перед выходом на линию в автобусах, такси, электричках, помимо ежедневной влажной уборки, проводится полная дезинфекция салонов. Все средства абсолютно безопасны для пассажиров», - сказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

Он добавила, что при подмосковном Минтрансе создан оперативный штаб, который ежедневно проверяет салоны транспортных средств на наличие грязи, а также контролирует частоту дезинфицирующей обработки. Нарушителей будут штрафовать на 20 тысяч рублей.

Кроме того, в наземном транспорте и такси несколько раз в день обрабатывают все ручки, поручни, рули и подлокотники. В поездах и на железнодорожных станциях, помимо влажной уборки, проводится обработка дезинфицирующими средствами салонов электричек, касс, турникетов, валидаторов, автоматов по продаже билетов. В поездах «Ласточка» и «Иволга» постоянно проводится ультрафиолетовое обеззараживание воздуха.

Машинисты и водители ежедневно проходят медосмотр перед сменой. Кассиры, контролеры, сотрудники локомотивных бригад, работники депо обеспечены антисептиками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковные власти принимают все необходимые меры для контроля за ситуацией с распространением коронавируса.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 114 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4 тысяч человек, свыше 64 тысяч пациентов выздоровели.