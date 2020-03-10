РИАМО - 10 мар. Экодвижение «Собиратор» обновило справочник «Что куда сдавать на переработку», теперь в списке 100 категорий вещей, которым можно подарить вторую жизнь и которые пока не годятся для массовой переработки.

«Список вещей подходит для жителей всех городов России, так как описывает упаковку по принципу 3R (сокращение потребления, повторное использование, переработка - ред.) и дает ссылки на пункты приема по всей стране», - говорится в сообщении пресс-службы «Собиратора».

Справочник «Что куда сдавать на переработку» размещен на странице. Он состоит из пяти разделов с картинками-примерами отходов. По клику на картинку открывается подробная справка по каждому виду продукции: насколько она экологична, как ее подготовить к сдаче, куда нести и многое другое.

В первом разделе экологи указали вторсырье, которое можно сдавать в синие контейнеры, установленные во дворах Подмосковья и Москвы. Это макулатура, стеклянная тара, жесть, алюминий, ПЭТ-бутылки, флаконы. Также указывается, что около дома можно сдать пищевые отходы, но это возможно не повсеместно.

Во второй раздел вошли виды упаковки, которая принимается на переработку в других местах: тетрапак, пластиковые и бумажные пакеты, фольгированная упаковка, пенопласт, фольга, упаковка от яиц, трубочки для напитков, деревянные изделия и так далее.

В третьем разделе собраны виды опасных отходов, которые требуют ответственной утилизации в спецпункты. Сюда относятся батарейки, лампы, шины, огнетушители, зажигалки, лекарства, ртутные градусники, автомобильные аккумуляторы, аэрозольные баллончики, электротехника, картриджи.

В четвертый раздел попали вещи и предметы, которые можно отдать на благотворительность для использования другими людьми. Это одежда и обувь, домашний текстиль, книги, зонты, лазерные диски. Эти вещи также могут быть переработаны. Кроме того, в данный раздел включили зубные щетки, пластиковые карточки, кофе-капсулы, фильтры для воды, бамбуковые палочки, рентгеновские снимки, пригодные для переработки. Однако стоит иметь в виду, что эти отходы принимаются не везде.

В пятом разделе «Собиратор» указал предметы, которые не принимаются для переработки вообще. Сюда попали вещи, чью загрязненность сложно проконтролировать. Также к этой группе относятся те виды мусора, для которых нет технологий массовой переработки или она стоит очень дорого. Сюда экологи включили бахилы, подгузники, прокладки, презервативы, жвачку, туалетную бумагу, влажные салфетки, косметику, контактные линзы, нижнее белье, колготки, губки для посуды, бумажные стаканчики, чеки, блистеры, пачки сигарет и окурки, силикон, резину, тюбики от кремов и зубных паст, чайные пакетики, файлы для документов.

Также в справочнике указали категории предметов, которые не принимаются для переработки, но могут использоваться повторно. Это посуда, очки, одеяла и подушки, игрушки, спортинвентарь, сумки, мебель, стройматериалы.

«Мы верим, что этот справочник поможет всем, кто хочет сделать мир чище и лучше», — отметили представители движения.

Ранее сотрудник пресс-службы «Собиратора» сообщил о расширении экоцентра на Кавказском бульваре в Москве. Экоцентр переместили ближе к складу, чтобы сократить расходы на перевозку отходов. Площадь самого центра увеличилась примерно втрое.

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