РИАМО - 10 мар. Литературно-музыкальная гостиная «Все я сумею, все смогу», посвященная творчеству Валентины Толкуновой, состоится 18 марта в выставочном зале Орехово-Зуева, сообщается на странице учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

«Валентина Толкунова - певица, ставшая символом целой эпохи, но при этом она никогда не считала себя звездой. Даже внешний образ Толкуновой был преисполнен какой-то заповедной, почти магической чистоты и нежности. Очень хочется весенним днем, полным яркого солнца, вспомнить Валентину Васильевну и подпеть ее замечательным песням. Приходите 18 марта на наш вечер песен Валентины Толкуновой», - говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, мероприятие состоится 18 марта в 18:00 по адресу: Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом №3. Песни исполнит Марина Башмакова. Вход свободный.