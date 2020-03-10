РИАМО – 10 мар. Президент России Владимир Путин лично приедет в Государственную думу во вторник после 15:00 для обсуждения поправок в Конституцию РФ, сообщает ТАСС.

«Проинформировал президента Путина о состоявшихся дискуссиях в Государственной думе. Президент принял решение прибыть в Государственную думу и выступить сегодня после 15 часов», – сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее депутат ГД от «Единой России» Александр Карелин представил предложение о проведении досрочных выборов в нижнюю палату парламента.

Во вторник Госдума рассмотрит это предложение в виде поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. Досрочные парламентские выборы предполагается провести после внесения поправок в Конституцию.

Кроме того, депутат Госдумы Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки или снять ограничение по их количеству.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России планируют провести 22 апреля.