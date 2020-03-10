РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 мар. Школьная команда из Красногорска представит Московскую область на первенстве России по мини-футболу, сообщил «РИАМО в Красногорске» начальник отдела управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Андрей Веревкин.

Седьмого марта команда «Звезда» школы №12 стала чемпионом Московской области в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол в школу».

«Команда будет представлять Московскую область на первенстве России в конце марта», – сказал Веревкин.

Он добавил, что тренером ребят является Владимир Рашков.