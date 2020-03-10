РИАМО - 10 мар. Следователи устанавливают причины пожара в частном доме в поселке Пушкинского городского округа, где погибли три человека, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Возгорание произошло 8 марта в поселке Ашукино. После тушения были обнаружены тела трех человек: хозяйки дома и двух ее знакомых. Организовано проведение доследственной проверки.

«По предварительным данным, погибшие вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли спиртным. Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем», – говорится в сообщении.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. Личности погибших устанавливаются.