РИАМО - 10 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что на общеевропейском фоне ситуация с коронавирусом в России более благоприятная, сейчас в стране идет подготовка к празднованию 75-летия Победы, сообщает Газета.ru.

«В мире действительно ситуация оставляет желать лучшего, мягко говоря. На общеевропейском фоне у нас ситуация более благоприятная. Вместе с тем это не повод для самоуспокоения. Предпринимаются самые энергичные меры», - сказал Песков.

Он отметил, что сейчас идет подготовка к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне, поэтому в графике президента РФ Владимира Путина нет изменений. Сейчас глава государства посещает регионы в рамках обычного рабочего графика.

В то же время Песков отметил, что крупные международные мероприятия могут скорректировать.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 114 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4 тысяч человек, свыше 64 тысяч пациентов выздоровели.

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