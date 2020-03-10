РИАМО - 10 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что на общеевропейском фоне ситуация с коронавирусом в России более благоприятная, сейчас в стране идет подготовка к празднованию 75-летия Победы, сообщает Газета.ru.
Он отметил, что сейчас идет подготовка к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне, поэтому в графике президента РФ Владимира Путина нет изменений. Сейчас глава государства посещает регионы в рамках обычного рабочего графика.
В то же время Песков отметил, что крупные международные мероприятия могут скорректировать.
Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 114 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4 тысяч человек, свыше 64 тысяч пациентов выздоровели.
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