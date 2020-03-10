РИАМО - 10 мар. В связи с осложнением ситуации в мировой финансовой сфере в Москве создадут оперативный штаб по экономическим вопросам, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Из-за развала сделки ОПЕК+, в рамках которой страны-экспортеры нефти не договорились по сокращению добычи сырья, нефть на мировых рынках подешевела 9 марта более чем на 25%. На фоне этого курс рубля опустился до значений 2016 года. Также на мировую экономику негативно повлиял коронавирус, распространение которого привело к снижению объемов международной торговли и туризма.

«Москва является крупнейшим финансовым центром России. Через наш город проходит большая часть внешней торговли страны. Промышленность глубоко интегрирована в мировое разделение труда. Поэтому экономика Москвы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках», - написал Собянин в личном блоге.

По словам мэра, ближайшей задачей штаба станет проведение мониторинга ситуации на ключевых предприятиях города, которым при необходимости будут помогать в поддержании финансовой стабильности.

«Особое внимание обратим на оказание помощи в обеспечении взаимодействия с кредитными организациями и содействие в восстановлении нарушенных цепочек поставок комплектующих и сбыта продукции. Кроме того, дано поручение провести комплексный анализ последствий снижения туристических потоков для отдельных отраслей и экономики города в целом», - подчеркнул Собянин.

В то же время он отметил, что по итогам первых двух месяцев 2020 года отмечается рост деловой активности, промышленного производства и других базовых экономических показателей. При этом за прошлый год объем инвестиций в Москве составил порядка 2,8 триллиона рублей.