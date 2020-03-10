РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. Власти подмосковного Подольска подали иск в суд о признании строительства двухэтажного гаража во дворе многоквартирного дома на улице Большая Серпуховская незаконным и требуют его сноса, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Главгосстройнадзор Подмосковья по жалобе жителей на интернет-портале проверил земельный участок на улице Большая Серпуховская, 34/2, на котором незаконно построили двухэтажный гараж. В отношении собственника участка приняты меры административного воздействия, в том числе направлено уведомление о выявлении самовольной постройки в администрацию Подольска для принятия мер по ее ликвидации.

«По результатам рассмотрения уведомления отделом судебной работы управления администрации горокруга Подольск подготовлен и подан иск в Подольский городской суд Московской области о признании строения самовольной постройкой и сносе», - сказала заместитель начальника управления надзора за строительством Главгосстройнадзора региона Елена Литвинова.

Жители требуют оперативного устранения проблемы, так как рядом находится детская площадка, к тому же сам гараж помешает въезду машин оперативных спецслужб.