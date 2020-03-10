РИАМО – 10 мар. Предложение провести в России досрочные парламентские выборы является логичным и своевременным, сообщила РИАМО во вторник руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

«На мой взгляд, это достаточно логичное и своевременное предложение, учитывая тот контур всех политических изменений, которые с начала года были инициированы и запущены. И достаточно логично обновить те институты власти, которые в этом институте будут принимать участие. Тем более, согласно текущему пакету поправок, который будет выноситься на голосование, роль Государственной Думы, соответственно депутатов, будет резко увеличиваться», - сказала Кислицына.

При этом она отметила, что предложение о досрочных выборах важно оценить с разных точек зрения, в том числе со стороны организации и содержательной части.

Член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев согласился с логичностью выдвинутого предложения.

«Дело в том, что после принятия поправок в Конституцию, после голосования, полномочия у Государственной Думы увеличатся. В каком-то смысле даже будет новый орган. В связи с этим абсолютно разумно, чтобы граждане выбрали своих представителей», - сказал Григорьев.

Ранее депутат ГД от «Единой России» Александр Карелин представил предложение о проведении досрочных выборов в нижнюю палату парламента. Во вторник Госдума рассмотрит это предложение в виде поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. Досрочные парламентские выборы предполагается провести после внесения поправок в Конституцию.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России планируют провести 22 апреля. Участие в голосовании смогут принять все совершеннолетние россияне за исключением тех, кто признан судом недееспособным, и тех, кто отбывает срок в местах лишения свободы.